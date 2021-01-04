Диетолог рассказала, как питаться в праздники

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что за одну ночь поправиться невозможно, а лишние килограммы, которые люди могут набрать 31 декабря, не что иное, как отеки и обезвоживание. Эти лишние килограммы быстро уйдут, если все каникулы питаться правильно. В случае переедания на протяжении всех праздников, бороться с таким лишним весом впоследствии будет тяжело.

1 или 2 января медик советует устроить разгрузочный день, в последующие дни следует перейти на более легкое питание.

«Обязательно пейте больше жидкости и кушайте больше овощей, в них жидкость тоже содержится, которая очень легко усваивается», — рассказала Соломатина в интервью порталу «Слово и дело».

Также медик советует воздержаться от употребления в последующие дни блюд, оставшихся от новогоднего стола. Речь идет о майонезных салатах, нарезках и других праздничных блюдах.

