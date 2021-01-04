Эксперт перечислил крупнейшие утечки данных в России в 2020 году

Утечки баз данных москвичей, переболевших COVID-19, клиентов «РЖД Бонус», портала SuperJob.ru и сервиса «Премиум бонус», а также россиян – заемщиков микрозаймов стали самыми крупными утечками персональных данных в РФ в 2020 году, рассказал основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян в интервью агентству РИА «Новости».

Наиболее масштабным происшествием в этой сфере стала утечка персональных данных москвичей, которые ранее перенесли COVID-19, объемом более 100 тысяч строк, которые содержали ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефоны, номера паспортов и другие данные, рассказал Оганесян. Утечка произошла в декабре.

В ноябре в открытый доступ попала база данных клиентов «РЖД Бонус», содержащая адрес e-mail и ID-пользователя, зашифрованный пароль, дату регистрации и последнего входа в систему, а также служебные данные, объемом 1,3 миллиона строк.

В июне произошла утечка данных клиентов портала SuperJob.ru и онлайн-школы английского языка Skyeng. Каждая база объемом приблизительно 5 миллионов строк, с содержанием ФИО, пола, даты рождения, номера телефона, адреса электронной почты, продолжил Оганесян.

В апреле в открытый доступ попали записи 12 миллионов граждан России, которые когда-либо брали микрозаймы в различных МФО в 2017–2019 годах.

Наконец, самой крупной в этом году стала обнаруженная в марте 2020 года утечка почти в 600 миллионов строк данных клиентов сервиса "Премиум бонус", которая содержала персональные данные клиентов сервиса», - рассказал руководитель. Он напомнил, что сервис обеспечивал программы лояльности наиболее популярным в РФ сетям кафе и ресторанов.

