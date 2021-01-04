Индекс Мосбиржи установил рекорд

В ходе первых в этом году торгов главный российский фондовый индикатор индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив показатель 3320 пунктов на фоне общемирового подъема фондовых площадок и роста нефтяных цен, пишет «Интерфакс». Эксперты уверены, что подъем обеспечивает оптимизм в отношении внедрения вакцин от коронавируса.

К 10:18 по московскому времени индекс МосБиржи вырос до 3322,39 пункта (+1%), индекс РТС достиг максимальной с 17 декабря прошлого года отметки, поднявшись до 1419,26 пункта (+2,3%). Остальные фондовые показатели выросли в пределах 2,4%.

В топ-5 вошли акции «Северстали» (+2,4%), «Россетей» (+2,4%) и Polymetal (+2,4%). В десятке - АФК «Система» (+1,9%), «ФСК ЕЭС» (+1,8%), ПАО «Полюс» (+1,8%), «ММК» (+1,6%) и «ЛУКОЙЛ» (+1,5%). По 1,3% прибавили акции «Аэрофлота» и «Татнефти».

