Определен перечень обязательных ЕГЭ в России

В приказе Министерства просвещения, вступившего в силу 4 января, говорится, что в России отменяется обязательный единый государственный экзамен по иностранному языку. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Обязательными остаются только ЕГЭ по русскому языку и математике, значится в документе.

Однако российские школьники могут сдать экзамен английского, немецкого, французского, испанского или китайского языка по выбору. Также среди обязательных предметов по выбору остались физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература. ЕГЭ в наступившем году пройдет в период с 31 мая по 2 июля. Старшеклассники, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая.

Ранее представители общественного движения «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив» обратились с просьбой в Минпросвещения не вводить обязательные экзамены по иностранному языку. По мнению представителя комитета Госдумы по образованию и науке Алены Аршиновой, в российских школах сегодня чувствуется нехватка квалифицированных педагогов и, как результат, у большинства учеников нет возможности хорошо освоить языки.

