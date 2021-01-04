Рубль уверенно растет к евро и доллару

4 января в ходе торгов на Московской бирже курс рубля уверенно растет к доллару и евро на фоне обновления нефтяными ценами максимумов с марта прошлого года, говорится в отчете торговой площадки.

По данным на 10.17 по московскому времени курс доллара расчетами «завтра» падал на 69 копеек – до 73,72 рубля, курс евро - на 1,09 рубля, до 90,42 рубля. Утром 4 января на нефтяных торгах сорт Brent продемонстрировал уверенный рост, поднявшись на 2,3% - до $53 за баррель. Сырье обновило максимумы с марта 2020 года.

Московская биржа определила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2021 году в октябре 2020 года. Согласно графику торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках возобновляются с 4 января 2021 года. Далее торги пройду 5,6 и 8 января.

