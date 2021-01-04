В России за сутки выявлено менее 24 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 23 351 случай в 84 регионах, сообщает оперштаб. Последний раз менее 24 тыс. новых больных было выявлено в стране 19 ноября прошлого года, когда число инфицированных за сутки составило 23 610. В общей сложности в России за все время выявлено 3 260 138 случаев коронавирусной инфекции.

Умерли за последние 24 часа 482 пациента, общее число безвозвратных потерь достигло 58 988. Выписаны из российских больниц за последние сутки 21 154 пациента. Всего успешно перебороли заболевание 2 640 036 человек. Число активных случаев в стране на текущий момент составляет 561 114.

Впервые за время эпидемии в России сменился лидер антирейтинга регионов с наибольшей заболеваемостью COVID. На первое место вышел Санкт-Петербург с показателем 3 657 новых больных коронавирусом и 79 умерших. Москва перешла на второе место. В столице выявлено 3 592 случая коронавируса за последние 24 часа. 74 пациента скончались. На третьем месте по приросту новых случаев остается Московская область, где выявлено 1 250 заболевших. В пятерке – Нижегородская область (+482) и Свердловская область (+399). В десятке – Воронежская и Ростовская области, где выявлено по 388 новых случаев заболевания, Хабаровский край (+355), Карелия (323) и Красноярский край (319).

Регионами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Республика Алтай (0,09%) и Костромская область (0,1%). В Чукотском автономном округе не выявлено ни одного случая инфекции за сутки.

