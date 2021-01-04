В Турции создан прибор, способный определить COVID за 10 секунд

Ученые Билькентского университета в Анкаре изобрели прибор, который способен выявить наличие в организме коронавируса SARS-CoV-2 за десять секунд, сообщает пресс-служба вуза. Прибор получил название Diagnovir и диагностирует инфекцию по образцам слюны. Для этого проба пациента смешивается со специальным раствором, который помещается на чип для обнаружения патогенов. Если биосенсор улавливает присутствие патогена в образцах, то оптическая система меняет цвет свечения. На весь анализ потребуется не более 10 секунд, добавили в пресс-службе университета.

Ученые сообщают, что точность прибора достигает 99%. Все технологии, которые применяются в устройстве, являются разработками турецких ученых. На все научные изыскания у них ушло около семи месяцев.

Данная технология в будущем способна выявлять не только с SARS-CoV-2, но другие патогены, уверены ученые, которые планируют запатентовать свое изобретение.

«Система имеет высокий экспортный потенциал. Также начаты все этапы маркировки, сертификации и аккредитации, которые откроют путь для внутренних и международных продаж», - прокомментировали изобретение в университете. Ученые уверены, что изобретение «окажет огромное влияние на Турцию и мир».

