Эксперты Eurasia Group назвали основные риски 2021 года

Консалтинговые компании продолжают представлять свои прогнозы для инвесторов на 2021год. Свое видение главных угроз наступившего года представили президент Eurasia Group Ян Бреммер и председатель правления Клифф Купчан.

По их мнению, самые серьезные риски, с которыми мир столкнется в нынешнем году — политические.

Основная угроза исходит из США, где после президентских выборов и победы в них Джо Байдена почти половина населения считает нового хозяина Белого дома нелигитимным. Такая разобщенность, говорится в представленном докладе, повлияет не только на процессы внутри самих Соединенных Штатов, но и создаст геополитические риски для всего мира.

«Главная мировая сверхдержава сталкивается с большими проблемами, начиная с безработицы и отсутствия экономических возможностей и заканчивая вопросами о политической эффективности и долговечности избранного президента Джо Байдена, будущем Республиканской партии и самой легитимности политической модели США. Доверие к внешней политике США и устойчивость внутренней политики США будут проверены в этом году, как это не было в послевоенную эпоху», — говорится в кратком резюме доклада на сайте компании.

Бреммер и Купчан утверждают, что политические разногласия в США заставят союзников учитывать возможность того, что любые обязательства, взятые новой администрацией Байдена, могут быть отменены через четыре года с избранием следующего президента.

Следующим риском, который в Eurasia Group видят в числе главных — затянувшаяся пандемия COVID-19, которая угрожает здоровью не только людей, но и глобальной экономики и политической стабильности. Ни сам коронавирус, ни его последствия не исчезнут с началом вакцинации. Это может привести к еще большему разделению на бедных и богатых не только внутри отдельных стран, но и между ними. Результатом могут стать общественные волнения и антиправительственные выступления и утрата доверия властями.

По мнению авторов доклада, «К-образное восстановление, в котором одни группы процветают, а другие все больше страдают, будет чумой для всех стран». В следующем году под большим вопросом решение проблем занятости и восстановление доходов тех, кто занят в наиболее пострадавших секторах экономики. «В первую очередь, — пишут Бреммер и Купчан, — это связано с тем, что планы стимулирования и бюджеты окажутся недостаточными, а способность центральных банков поддерживать спрос с помощью ценовой стабильности окажется под вопросом».

Восстановление экономик по темпам будет сильно отличаться для разных стран — доступ к вакцинам, эффективность их внедрения и задолженность являются основными факторами.

В Eurasia Group ожидают, что некоторые развивающиеся рынки столкнутся с долговым кризисом. Он будет обусловлен ростом инфляции и сокращением возможностей заимствований.

Авторы доклада в числе основных глобальных рисков называют и обострение международной конкуренции, которое ее аналитики связывают с активизацией борьбы с изменением климата.

В Top Risks-2021 также вошли:

Усиление конфронтации между США и Китаем: «усилия США по привлечению союзников, дипломатия вакцин и конкуренция климатических технологий еще больше осложнят американо-китайские отношения».

Ограничения передачи данных: замедление или прекращение свободного потока конфиденциальных данных через границы повысит издержки компаний и разрушит популярные приложения и бизнес-модели интернета. Этот риск начинается с США и Китая, но на этом он не заканчивается. «Когда Революции 5G и искусственного интеллекта, управляемые данными, набирают обороты, другие правительства, обеспокоенные тем, кто получает доступ к данным своих граждан и как — разрушат фундамент открытого глобального интернета. Пострадают бизнес-модели для ИИ и других инновационных технологических секторов».

Возможность глобального конфликта в киберпространстве: «Сочетание низкой вероятности, высоких рисков воздействия и неумолимых технологических тенденций делает 2021 год годом, когда киберконфликт создаст беспрецедентный технологический и геополитический риск».

Неудачи экономической политики президента Турции Эрдогана могут иметь серьезные политические последствия.

Обвал нефтяных цен приведет к спаду экономик ближневосточных стран — нефтеэкспортеров и усугубит политическую неопределенность в регионе.

Для Европы самый высокий риск — уход Ангелы Меркель в конце этого года после 15 лет пребывания на посту канцлера.

Политические, экономические и социальные кризисы в Латинской Америке. Давление будет усиливаться по мере того, как Аргентина и Мексика проведут выборы в законодательные органы в 2021 году, а избиратели в Чили, Эквадоре и Перу проголосуют за президента.

Ранее — в декабре — «шокирующий» прогноз на 2021 год опубликовал Saxo Bank. Читайте об этом в материале «Банкиры зачехлили оружие».

