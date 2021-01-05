Коммунисты России считают экономически возможной кредитную амнистию для населения

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин обосновал инициативу своей партии о проведении кредитной амнистии для населения в сумме не более трех миллионов рублей.

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин

Он считает, что из 17 триллионов бюджета страны с учетом резервного фонда вполне возможно выделить 1,6 триллиона, то есть почти 10%, на облегчение долгового бремени россиян, ставшего неподъемным для многих из них из-за последствий пандемии. Об этом он заявил телеканалу «360».

Сурайкин отметил, что возможных злоупотреблений можно избежать, отслеживая по государственным каналам информацию о материальном положении каждого из пострадавших от коронакризиса заемщиков.

Но инициатива коммунистов не встретила поддержки в Госдуме. Первый замглавы комитета по экономической политике Валерий Гартунг оценил это предложение как опасное и нереализуемое, пишет РИА «Новости».

По его словам, кредитная амнистия способна подорвать стабильность банковской системы. Если эту новость еще «подогреют» СМИ, то вполне вероятен следующий сценарий: коли долги банкам можно будет не возвращать, то у банков не будет денег на выплаты по вкладам. И тут уже те, кто хранит деньги на депозитах, массово начнут снимать средства со своих счетов.

Альтернативной мерой поддержки населения Гартунг видит выплату гражданам, потерявшим работу из-за пандемии, по 70% утраченного заработка, но не менее прожиточного минимума, из федерального бюджета. И эта инициатива, по словам депутата, уже внесена в Думу.