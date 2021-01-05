Песков о Путине: «стрелять кому-то в ногу, чтобы кому-то отомстить – это не его»

Журналист Владимир Соловьев в интервью с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым напомнил о ранее сказанной им фразе «у нас есть красные линии, за которые мы не позволим никому за ступить» и уточнил, о чем идет речь.

Песков уточнил, что он говорил о красных линиях, «которые идут в нарушение наших (России — ред. «Эксперт Online») интересов».

В частности, собеседник отметили, что Украина зашла за все красные линии. В связи с этим Соловьев задал вопрос: «И что, ничего страшного?», очевидно подразумевая реакцию России и президента.

В ответ пресс-секретарь главы государства констатировал, что события на Украине — трагедия для Европы.

«Когда в Европе происходит переворот, это совсем странно», — заметил Песков, пока Соловьев говорил о фактически гражданской войне на территории Европы и о двенадцати тысячах погибших в ней.

Песков дипломатично ответил, что с визави — украинским руководством, переступившим красные линии, — идет работа, где-то «жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию»…, «но стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отмстить — это не его (Путина — ред. «Эксперт Online»). Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная».