Преимущества каркасных домов под ключ

Если рассматривать каркасные дома под ключ, такая методика по созданию сооружений является оптимальной относительно стоимости и качества, эксплуатационных затрат.

Преимущества

сооружения такого типа отличаются доступными ценами, куда включены расходы на фундамент и отделочные работы. Этим и объясняется распространенность такого строительства, для которого потребуется небольшой отрезок времени. Наглядным примером станет продолжительность рабочего цикла. Так, бригада в составе 3 специалистов примерно за 1 месяц сдаст заказчику готовый дом средних размеров. С такими задачами отлично справляются специалисты компании «Дачный рай». Еще 2-3 недели понадобится, если запланировано создание фундамента и осуществление всей отделки. Выделяются следующие плюсы:

небольшие расходы по эксплуатации (отсутствие в постоянной обновке фасада, экономное отопление);

минимальная теплопроводность и теплоемкость, чем обеспечивается комфортное пребывание в доме;

достаточная звукоизоляция;

внутри стен допускается монтаж коммуникационных систем без существенных дополнительных расходов, что характерно именно для каркасной описываемой технологии;

возможность применения фундаментной облегченной основы;

отсутствует усадка дома, из-за чего в нем сразу же можно расселяться;

экологическая безопасность, т.к. каркасы изготавливаются из дерева, дополняющиеся утеплителями на основе базальтовой, минеральной ваты, плитами типа

Особенности домов под ключ

Такие жилые объекты отличаются доступной и незамысловатой внутренней отделкой. Не требуется проведение штукатурных работ, создание дополнительных каркасов под плитные материалы. Имеющиеся стыки и крепежные участки шпаклюются, после чего идеально ровные стены могут оклеиваться обоями, окрашиваться. Не понадобится и стяжка на полу, специальная отделка потолка.

Очередная особенность представлена возможностью строительства каркасных сооружений в любое время года и в сейсмически активных регионах. При этом отсутствует необходимость в использовании грузоподъемной техники. Небольшие по массе отдельные элементы складываются в единую конструкцию строительной бригадой. В случае необходимости готовые дома демонтируются и снова собираются на новом месте.