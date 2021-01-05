Путин и Меркель обсудили возможность партнерства в производстве вакцин от COVID-19

В ходе телефонного разговора, во время которого российский президент и канцлер Германии обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством, была затронута и тема возможного сотрудничества в производстве вакцин от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Главы государств условились продолжить обсуждение этой темы на уровне министерств здравоохранения и других профильных структур обеих стран.

В конце декабря о возможности совместного с Россией производства вакцины «Спутник V» в Сербии заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, он обсуждал этот вопрос с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. С 5 января в Сербии началась массовая вакцинация с применением «Спутника V».

Ранее были достигнуты договоренности о производстве российской вакцины в Венгрии, Китае, Индии, Южной Корее, Бразилии. Переговоры о сотрудничестве в производстве препарата для прививок от коронавируса ведутся с Францией.

В Белоруссии «Спутник V» в 2021 году будет произведен сначала в лабораторых условиях, а затем запустят и промышленное производство.

Более 50 стран подали заявки на поставки российской вакцины «Спутник V» на более, чем 1,2 млрд доз.