Россия и ОПЕК не пришли к общему мнению по добыче

Одним из главных, если не главным, событием на рынках в начале нового года стало заседание ОПЕК+, на котором должен был решиться вопрос об изменении уровня добычи в феврале, и о том, стоит ли продолжать ее увеличение, начатое в декабре.

На этот раз снова не обошлось без столкновения интересов. Если верить агентству Bloomberg, в воскресенье 3 января в ходе заседания технического комитета, несколько стран высказали свои опасения относительно наращивания добычи в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом российская сторона считала такой вариант вполне возможным.

Заседание министерского мониторингового комитета (JMMC) 4 января началось с задержкой на 2 часа и только после него после него должна была начаться встреча министров. Примерно в 17:30 по московскому времени на лентах информагентств появились сообщения о том, что встреча мониторингового комитета завершилась без вынесения рекомендации.

У участников сделки есть опасения относительно восстановления спроса, особенно с учетом появления нового штамма коронавируса, который, по мнению медиков, распространяется даже быстрее, чем предшествующая версия вируса. В связи с этим начавшаяся в 18:00 встреча министров создавала еще большую интригу.

В самом ее начале Александр Новак, который после перехода на новую должность продолжил представлять интересы России в ОПЕК+, выразил надежду на восстановление спроса на углеводороды в 2021 году, что позволит принимать решения по увеличению добычи с учетом ситуации на рынке.

«Надеюсь, что в 2021 году мы всё-таки увидим восстановление спроса, в том числе, в результате вакцинации, надеемся, что будем постепенно, используя разные механизмы, принимать решения, направленные на балансировку и восстановление добычи с учетом ситуации на рынке», — сказал он.

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил о сохранении высокой неопределенности и отметил, что нужно проделать еще много работы для стабилизации рынка нефти.

Финальные переговоры затянулись. Россия выразила желание увеличить добычу на 500 тысяч, ее поддержал Казахстан. Остальные высказались против, а Азербайджан выбрал нейтральную позицию. ОАЭ сначала также высказывались за увеличение добычи, но затем переметнулись на другую сторону.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в ходе переговоров рассказал одному из журналистов, что пока хотя бы одна из стран будет против, решение принято не будет. Из-за разногласий сторон обсуждение было решено отложить на вторник 5 января.

Напомним, предыдущее заседание состоялось в начале декабря, где было принято решение об увеличении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки с января и дальнейшего ежемесячного пересмотра уровня добычи в зависимости от конъюнктуры рынка.

Стоит добавить, что цены на нефть марки Brent в первый день торгов 2021 года успели протестировать отметку в 53,3 доллара за баррель, но во второй половине дня нивелировали весь рост и в какой-то момент опускались даже ниже 51 доллара.

Российский рубль на этом фоне успел укрепиться к доллару до двухнедельного максимума. В ходе торговой сессии котировки пары тестировали отметку в 73 рубля за доллар, но к вечеру растерял почти весь свой рост.

Нельзя не отметить, что начало года, как правило, ознаменуется множеством хаотичных движений на рынке. Ликвидность крайне низкая, крупные участники торгов находятся в отпусках, и главные события наступают лишь ближе к весне. В связи с этим, многие движения в начала года могут быть обманчивы.

Что касается позиции России, то желание нарастить добычу понятно. В нашей страна она сократилась до минимума почти за десять лет. Бюджету нужно больше доходов, и пока потребуется более слабый рубль, ведь средняя цена нефти марки Urals в 2020 году сложилась в размере $41,73 за баррель, о чем сообщил сегодня Минфин РФ. За аналогичный период 2019 года она составила $63,59 за баррель. Таким образом, в прошлом году цена снизилась на 34%. Сейчас бочка Urals стоит около 50 долларов.