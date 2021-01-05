Россияне с всухую проиграли канадцам в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею

Российская молодежная сборная ничего не смогла противопоставить своим канадским сверстникам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Игра закончилась разгромом нашей команды со счетом 5:0.

Россияне, пропустив уже на первой минуте шайбу Алекса Ньюхука, - шайба влетела под перекладину ворот Ярослава Аскарова - уже не смогли оправиться. Авторами еще четырех голов у канадцев стали Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс, поставивший финальную точку в матче, поразив пустые ворота (когда на последней минуте вратарь сборной России был заменен шестым полевым игроком).

Единственным по настоящему ярким моментом в игре российской команды была шайба, отправленная в ворота канадцев Михаилом Абрамовым при игре в большинстве. Но после запроса канадцев и длительного анализа ситуации судейской бригадой было признано, что заброшена она была в положении «вне игры» (наш хоккеист на мгновение раньше шайбы вошел в зону) и не была засчитана.

Соперник российской сборной в борьбе за бронзу молодежного чемпионата мира определится в матче Финляндия – США.