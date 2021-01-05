Статистику заражений COVID-19 в России пополнили 24,2 тысячи новых случаев

За последние сутки в России зафиксировано еще 24 246 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Накануне было зарегистрировано почти на тысячу меньше вновь инфицированных — 23 351 человек. Всего с начала пандемии выявлено в целом по стране 3 284 384 случаев коронавирусной инфекции.

В трех регионах — Ненецком автономном округе, в Тыве и на Алтае за минувшие сутки не завиксировано ни одного нового заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба, лидером по заболеваемости COVID-19 вновь стала Москва, здесь за минувшие сутки вирус выявили у 4 842 человек, 75 человек умерли, выписаны 6 752 выздоровевших.

Первенствовавший накануне в «ковидном» рейтинге Санкт-Петербург вновь на втором месте с 3 649 заболевших. В северной столице умерли от COVID-19 73 человека, победили вирус 1 729 человек.

Третья по статистике заражения Московская область с 1 131 зараженным и 22 летальными случаями. В Подмосковье выздоровели 1 502 человека.

Российские регионы также вносят свою лепту в «вирусную» статистику, за сутки ещё 405 человек с COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области, 392 — в Свердловской области, 390 — в Воронежской, 387 — в Ростовской, 326 — в Хабаровском крае, 318 — в Красноярском крае, 308 — в Вологодской области.