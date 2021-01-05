Цены на нефть пошли в рост в ожидании продолжения переговоров ОПЕК+

В надежде на то, что страны ОПЕК+ сумеют договориться о сохранении неизменным уровня добычи в феврале, нефтяные котировки пошли вверх.

Так, стоимость мартовских фьючерсов нефти Brent на лондонской ICE Futures к 13:53 во вторник установилась на уровне 51,43 долларов за баррель - на 0,34 доллара выше, чем в момент закрытия предыдущей сессии.

В это же время WTI с поставкой в феврале торговалась на NYMEX по 48,01 долл/баррель, что на 0,39 долл. выше уровня предыдущих торгов.

Накануне в ходе переговоров Россия и Казахстан выступили за увеличение добычи в феврале на 500 тыс. баррелей в сутки, но их предложение не было поддержано другими участниками сделки ОПЕК+. Они высказали сомнение в скором восстановлении спроса на энергоносители и мировой экономики в целом на фоне развития пандемии коронавируса и введения локдауна в ряде стран – крупных потребителей нефти.

О провале первого раунда переговоров в рамках ОПЕК+ читайте в статье «Эксперт Online» «Россия и ОПЕК не пришли к общему мнению по добыче».