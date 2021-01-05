В Китае экс-главу крупнейшей компании по управлению активами приговорили к казни по обвинению во взятке в 277 миллионов долларов

Суд китайского города Тяньцзиня приговорил бывшего председателя China Huarong Asset Management Co Лай Сяоминя, к смертной казни за получение огромных взяток и двоеженство, его политические права были отозваны, а все активы и личное имущество стоимостью 2 миллиона юаней (309 600 долларов) конфискованы, сообщила Global Times.

Согласно приговору суда, деньги и другие активы, полученные им в виде взяток, а также любые вытекающие из них банковские проценты будут взысканы и переданы в государственную казну.

По результатам расследования Сяоминю предъявлено обвинение в том, что в период с конца 2009 по 2018 год он воспользовался своим служебным положением, чтобы присвоить государственные средства на сумму более 25,13 миллионов юаней. Он напрямую или через третьих лиц вымогал деньги и имущество и получил взяток на сумму более 1,79 млрд. юаней, отметили в суде.

Экс-глава China Huarong Asset Management, как счел суд, участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок. Совершенные им преступления подрывали национальную финансовую стабильность и оказывали крайне негативное влияние на общество, говорится в решении суда.

Компания China Huarong по управлению проблемными финансовыми активами была одной из четырех аналогичных государственных компаний, созданных правительством Китая в 1999 году для преодоления последствий азиатского финансового кризиса 1997 года. В 2014 году в компанию вошли ряд инвесторов, и национальных, и международных, но государство осталось мажоритарным акционером. Сейчас China Huarong - крупнейшая в КНР компания по управлению активами.

Лай Сяоминь за время своей бизнес- и политической карьеры занимал несколько должностей в Народном банке Китая, включая заместителя директора подразделения, директора подразделения и заместителя директора департамента. В апреле 2003 года он был переведен в Комиссию по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC), где проработал до декабря 2005 года. В январе 2009 года он перешел на работу в China Huarong, а в сентябре 2012 года возглавил компанию и был назначен руководителем комитета КПК China Huarong Asset Management.