WSJ: Саудовская Аравия и Россия договорились начать наращивать добычу нефти с марта

До февраля добыча «черного золота» останется под контролем, а с марта ее объемы будут увеличены – такой эксклюзивной информацией о достигнутом на встрече ОПЕК+ компромиссе поделилась со своими читателями Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

Накануне достигнуть прогресса в вопросе увеличения производства нефти не удалось. За наращивание добычи выступили Россия и Казахстан. Москва утверждала, что спрос на нефть вернется, когда мировые программы вакцинации начнут оказывать влияние на пандемию, а если продолжать переносить момент увеличения производства топлива, то американские производители восполнят пробел в любом росте спроса и займут долю рынка.

Тем не менее, эту позицию не поддержали не поддержали другие участники сделки из опасения, что спрос на энергоносители будет восстанавливаться крайне медленно из-за продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и введения в ряде стран очередного локдауна.

О результатах вчерашних переговоров читайте в статье «Россия и ОПЕК не пришли к общему мнению по добыче».

Тем не менее, участники встречи договорились продолжить переговоры во вторник, 5 января, и попытаться достичь компромисса.

Brent, международный бенчмарк, вырос на 3% до 52,72 долларов за баррель в его ожидании, a WTI - на 3,9% до 49,45 долларов за баррель.