«Академик Черский» вернулся в зону строительства «Северного потока—2»

По данным глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в район острова Борнхольм, где, по разрешению датских властей с 15 января продолжатся работы по строительству трубопровода «Северный поток—2». Но конкретный пункт назначения судна не конкретизирован, указано просто «шельф», так что пока не понятно, останется ли «Черский» в датских водах или направится дальше в порт Мукран.

В начале декабря российский трубоукладчик уже заходил в этот район у Борнхольма, но затем вернулся к родным берегам и стоял на рейде у Куршской косы.

В нынешнем переходе в район строительства «Северного потока—2» «Черского» сопровождают многофункциональные буксиры-якорезаводчики Умка и Errie, которые вместе с ним находились у российского побережья Балтики. И у этих судов место назначения указано так же непределенно - «шельф» или «Балтийское море».

Пока не понятно, и сможет ли «Академик Черский» принять участие работах по прокладке труб — в документах, подписанных датскими властями, речь идет не о нем, а другом тубоукладчике, «Фортуна», разрешение выдано именно на него.

В то время, пока «Черский» стоял в декабре на рейде у Куршской косы, «Фортуна» укладывала трубы на недостроенном участке «Северного потока—2» в территориальных водах Германии.

Неопределенности с завершением проекта добавляет и отказ норвежской компании Det Norske Veritas GL от сертификации газопровода. Это произошло после введения США новых санкций против проекта — им могут быть подвергнуты компании, оказывающие услуги по тестированию, проверке или сертификации «Северного потока — 2».

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако год спустя, 11 декабря 2020 года, работы возобновились.