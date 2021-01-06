Bild: решение о создании фонда поддержки «Северного потока—2» примут уже сегодня

Правительство земли Мекленбург—-Передняя Померания среду, 6 сентября, проведет специальное заседание, на котором будет принято решение о создании «Фонда защиты климата MV», сообщил немецкий Bild, которому удалось ознакомиться с конфиденциальными документами. Эту информацию подтвердила в своем Facebook премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг.

Уже через 24 часа, то есть в четверг, по информации издания, это решение поддержит ландтаг — земельный парламент. Сопротивления ему оказано не будет, поскольку присутствующие в парламенте оппозиционные фракции партии «Левые» и «Альтернатива для Германии» «аналогично дружественны по отношению к России», считает инсайдер Bild.

Таким образом правительство земли Мекленбург—Передняя Померания во главе с Мануэлой Швезиг (СДПГ) создаст защитный экран от американских санкций для немецких компаний, участвующих в строительстве «Северного потока—2».

В проекте резолюции говорится: «Правительство земли создает фонд, который поддерживает и продвигает деятельность по защите климата через широкий спектр организаций и институтов, а также активистов гражданского общества, и в то же время может внести вклад в завершение проекта газопровода Nord Stream—2». В частности, согласно проекту постановления, фонд «будет выполнять задачи в связи с дальнейшим строительством "Северного потока—2"».

Причем как говорится в пояснительной записке, «действующее в США санкционное законодательство требует незамедлительного создания фонда».

Ранее в правительстве ФРГ заявляли, что приняли к сведению сообщение о создании фонда земли Мекленбург—Передняя в поддержку «Северного потока—2», однако не комментируют действия местных властей.