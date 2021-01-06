Индекс Мосбиржи обновил очередной исторический максимум, рубль подхватил волну оптимизма

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером во вторник отыграл все утренние потери и вышел в "плюс", обновив исторический максимум на фоне ослабления рубля и подорожавшей нефти (Brent подскочила выше $52,6 за баррель) после сообщений СМИ о достигнутом компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по вопросу добычи нефти в феврале.

В лидерах роста акции X5 Retail Group (+ 4,01%), «Ростелекома» (+3,63%), Tesla (+3,55%), «Роснефть» (+3,06%) и UC Rusal (+3,06%).

Положительной динамикой отметился и рубль. К концу торгов курс российской валюты фиксировался на уровне 74,040 руб/долл. (-0,39%), хотя еще утром он торговался по 75,175 руб/долл. Аналитики полагают, что курс рубля может закрепиться в достигнутом сегодня диапазоне до конца недели.

Нефть Brent к концу дня во вторник выросла до 52,86 доллара за бочку (+3, 1%), когда стало известно о том, что страны-участники сделки ОПЕК+, в первую очередь, Россия и Саудовская Аравия договорились таки о начале постепенного наращивания добычи.

Этот позитив рынков может продержать их некоторое время в тонусе, но в середине месяца возможен разворот, предупреждают эксперты. Такой сценарий будет связан с инаугурацией Байдена и возможным ужесточением с его приходом к власти санкционного давления на Россию.