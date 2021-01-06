Коронавирус отступает – коэффициент распространения COVID-19 снизился до минимума

Коэффициент распространения COVID-19 в России 6 января опустился до 0,89 — таков результат расчетов, которые ТАСС произвел на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Со времени начала пандемии ниже 0,9 этот показатель опускается лишь второй раз, впервые это произошло 19 мая, и ниже этого уровня в целом по стране он еще не был.

В Москве ситуация выглядит еще более оптимистично: коэффициент распространения COVID-19 второй день подряд равен 0,76 — минимум с 20 июня.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, какому количеству людей в среднем успевает «передать» инфекцию человек, заразившийся COVID-19, до своей изоляции. Он, согласно Методическим рекомендациям Роспотребнадзора, рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев за последние 8 суток.

Сейчас только в одном регионе России, Воронежской области, показатель превышает 1 и составляет 1,02. Ровно он 1 равен в Ростовской области, на остальной территории страны коэффициент ниже: в Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае — 0,99, в Санкт-Петербурге — 0,96, в Нижегородской области — 0,91, в Подмосковье — 0,81, а в Архангельской области он снизился до 0,69.

Наряду с другими данными — о свободном коечном фонде и показателем тестирования на 100 тыс. населения — коэффициент распространения коронавируса использовался при принятии решений о снятии ограничений в регионах, введенных в первую, весеннюю, волну пандемии. На его основе принимаются, в частности решения об открытии границ — разрешить пассажирское сообщение с тем или иным государством можно, по рекомендации Роспотребнадзора, если коэффициент распространения СOVID-19 там в течение недели не поднимается выше 1.