Нефть вытягивает российские акции и рубль

После достижения новых договоренностей по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ рынки отыгрывают ее итоги.

Растут индексы российских бирж. Торги на Московской бирже начинались с уровня 3380,47, и, хотя вчерашнюю динамику индекс Мосбиржи не повторил и в течение дня даже опускался до отметки 3 344,8, но к 16:45 МСК вновь двинул вверх, добравшись до 3 362,1. С высокого уровня 1 445,52 начинал день и индекс РТС, в течение торговой сессии он также совершал некоторые колебания и к 16:45 зафиксировался на 1 436,72, что на 0,55% выше уровня закрытия торгов 5 января.

Цены на нефть эталонных марок продолжили подъем в ходе торгов в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 17:06 мск в среду составляет $53,87 за баррель, +0,62% к цене закрытия предыдущей сессии. Цена Brent в моменте доходила до отметки $54,62 за баррель.

Курс доллара на 11:00 МСК опустился до 73,44 руб/долл., к 17:07 МСК он немного подрос – до 74,02 руб/долл, но тем не менее на 0,02% ниже вчерашнего закрытия торгов.

Евро на сегодняшних торгах опускался до 90,6 руб./евро, на 17:22 курс евровалюты вырос до 91, 195 руб./евро.