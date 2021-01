Пекин ответит на введение США запрета использовать восемь китайских платежных приложений

КНР примет ответные меры, чтобы защитить интересы китайских компаний после того, как Дональд Трамп накануне своим указом фактически блокировал восемь китайских мобильных приложений. Об этом 6 января заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, сообщило РИА Новости.

Под введенные в США ограничения попала платежная система Alipay, а кроме того, приложения CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office.

Свое решение запретить китайские сервисы Трамп объяснил тем, что в процессе проведения транзакций они получают доступ к конфиденциальной информации пользователей, которая может быть использована китайскими властями и спецслужбами «для отслеживания местонахождения федеральных служащих и составления персональных досье на граждан».

Какие конкретно платежи и другие транзакции будут считаться незаконными, должен определить Минторг США.

Указ пока еще действующего американского президента, правда, вступит в силу только через 45 дней, когда он уже покинет Овальный кабинет.

Как сообщил «Интерфакс», среди попавших под запрет приложений наиболее востребованным в прошлом году был сервис сканирования Camscanner шанхайской компании INTSIG Information Co.

В прошлом году Трамп уже пытался запретить использовать в Соединенных Штатах приложение WeChat. Тогда это вызвало бурный протест со стороны крупнейших американских корпораций, активно работающих с Китаем. В их числе были такие гиганты, как Apple Inc., Walmart Inc., Ford Motor Co. и Walt Disney Co. Они заявили, что доступ к WeChat принципиально важен для ведения их китайского бизнеса.

После рассмотрения группового иска пользователей этого китайского приложения в сентябре Федеральный суд Калифорнии временно заблокировал исполнение указа Дональда Трампа, запрещающего использование в Штатах сервиса WeChat.

Нынешняя блокировка уже восьми китайских платежных сервисов может вызвать еще более серьезное недовольство американских компаний, работающих на китайском рынке.

Впрочем, новый американский президент Джо Байден после вступления в должность вполне может заблокировать указ Трампа.