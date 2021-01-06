Новейшая история Рождества и Нового года

«Рождество…

Чудится в этом слове крепкий,

морозный воздух, льдистая чистота

и снежность»

Иван Шмелев.

Христианская Европа отмечает в наши дни Рождество так же, как 100, 200 и 1000 зим назад. А в русском сознании Новый Год оттеснил этот праздник, положившей начало новой эре в истории человечества. Но как же было раньше?

«Не видевшие прежней России и понятия не имеют, что такое Рождество, как его поджидали и встречали», — это про нас, жертв атеистического режима, возникшего на обломках имперского мира, писал Иван Шмелев в романе «Лето Господне».

Представьте, вот как выглядел центр Москвы 100 лет назад: «На Театральной площади, бывало, — лес. И мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках – будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами», — читаем мы у Шмелева.

Современному человеку трудно понять, что раньше Рождество имело вкус, запах и цвет. По улицам ходили специальные люди, сбитенщики, предлагая всем желающим попробовать ныне забытый напиток. Его разливали из самоваров, он был с медом и имбирем, душистый, сладкий. Сбитень (старинный напиток из меда, пряностей и трав) полагалось заесть калачом (белый хлеб, обычно в виде кольца). Но это перед сочельником, а накануне Рождества до первой звезды люди ничего не ели. И только после, когда на страну опускалась волшебная рождественская ночь, варили кутью (каша из цельных зерен) из пшеницы с медом и взвар из чернослива и груши (типа нашего компота из сухофруктов). Люди ели это, и ставили под иконы как приношение Младенцу-Христу.

В каждом доме делали ковчег: маленькую пещерку с фигурками Христа, Божией Матери, волхвов и животных (коров, осликов и барашков).

В Рождество была обязательна церковная служба и домашняя трапеза с окороками и гусями. Сама атмосфера праздника пропитана ощущением чуда: «Идешь из церкви. Все – другое. Снег – святой. И звезды – святые, новые, рождественские звезды. Рождество!».

Смена власти буквально перевернула в нашей стране все, в том числе и время. В 1918 году Совнарком РСФСР утвердил переход с юлианского на григорианский календарь: сразу после 31 января наступило 14 февраля. Тут-то и началась путаница с датой празднования. Раньше отмечали Рождество 25 декабря, а теперь 7 января.

Елки и кресты впали в немилость, но так как народ тяжело воспринял отмену этого веселого зимнего торжества, власти придумали ему замену – Новый Год. Рождественская елка потихоньку проникла в новый праздник, буквально вросла в него корнями. Правда, вифлеемскую звезду на ее верхушке заменила красная пятиконечная.

«В Советском Союзе праздновать Рождество могли далеко не все. Храмов было не много, да и священников, мягко говоря, не хватало. Поэтому праздновали единицы, сохранившие веру, наученные старым поколением», — рассуждает иерей Сергий Сиротин настоятель храма святого, благоверного князя Владимира в Кузьминках.

После перестройки, Рождество медленно стало утверждаться в сознании русского народа. Теперь этот праздник стал государственным выходным днем. Однако он так и не смог вернуть свое первое, законное историческое место главного зимнего торжества. Недавно услышала от соседки: «Ой, на Новый Год так мяса объелись, что на Рождество хочется чего-нибудь легкого, постненького. Пожалуй, сделаю рыбу». В то время как в России все сказочные зимние киноленты о Новом Годе, в Европе и в Америке — о Рождестве.

Другое дело, что в секулярном (свободном от церковных постановлений) мире теряется сам смысл праздника. Например, в сказочной вселенной Джоан Роулинг (Гарри Поттер) все поздравляют друг друга с Рождеством, но не объясняют, рождение кого они так бурно справляют.

«Представление о празднике в 21-м веке изменилось. Например, греки сейчас живут по новому календарному стилю. Соответственно они празднуют Рождество вместе с католиками. Я думаю, что это сильно отразилось и на восприятии праздника, да и на самой традиции в целом», — считает отец Сергий.

А на всякий случай поясним, что Русская церковь празднует Рождество именно 25 декабря. Просто когда по юлианскому календарю, которому она осталась привержена, наступает эта дата, на календаре светском мы видим 7 января. Также и с известным «старым новым годом», который многие отмечают с 13 на 14 января.

И все-таки, как мудро высказался 30-й президент США Калвин Кулидж: «Рождество – это не день и не сезон, это состояние души». Не согласиться с этой искренней фразой невозможно. Если сердце не способно открыться простым радостям жизни, то никакой официальный праздник не сможет умилить его.