Саудовская Аравия уступила России. Нефть подорожала до максимума с марта 2020 года

Со второй попытки участники сделки ОПЕК+ достигли соглашения. Новый раунд переговоров принес успех - в первую очередь благодаря тому, что к общему знаменателю пришли Россия и Саудовская Аравия, причем наша страна в этот раз очевидно выбила для себя привилегии.

Россия с февраля увеличит добычу на 75 тысяч баррелей, тогда как другие страны сохранят свои показатели на прежнем уровне. Вместе с Россией наращивать добычу будет и Казахстан.

На этом фоне цены на нефть, которые накануне довольно существенно снижались, взмыли вверх. Баррель североморской смеси Brent тестирует максимумы с начала марта 2020 - сразу после объявления итогов встречи министров стран-участниц ОПЕК+ стоимость этого сорта нефти поднялась выше отметки 53,5 доллара, а американская WTI впервые с февраля прошлого года тестировала отметку в 50 долларов.

Российский рубль на этом фоне также стал укрепляться, и во вторник вечером котировки пары доллар/рубль опустились ниже отметки в 74 рубля за единицу американской валюты.

Но ключевым событием, безусловно, стало решение Саудовской Аравии добровольно сократить добычу в феврале и марте на миллион баррелей в сутки.

Представляющий Россию на переговорах ОПЕК+ Александр Новак заявил, что никто не знал о таких намерениях саудитов, и назвал это подарком для рынка нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии, в свою очередь, отметил, что его страна никого не просила добровольно сокращать добычу, и это решение непосредственно исходит от Саудовской Аравии.

Таким образом, официальная квота Королевства СА по добыче в феврале и марте составляет 9,119 миллионов баррелей в сутки. Однако с учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 миллионов баррелей.

Не обошли стороной и обязательства так называемых «двоечников». Страны ОПЕК+, которые выполняли свои обязательства не в полном объеме, должны представить план компенсаций добычи до 15 января.

Также стали известны даты следующих заседаний. В сообщении ОПЕК говорится, что встреча министерского мониторингового комитета (JMMC) пройдет 3 февраля, за которым последует заседание JMMC 3 марта и заседание ОПЕК+ 4 марта.

В целом, решение крайне оптимистичное для всего нефтяного рынка. Об этом свидетельствует как реакция в нефтяных фьючерсах, так и в акциях нефтегазовых компаний.

На Московской бирже акции Лукойла и «Роснефти» прибавляют более 2,5%, а в Штатах Exxon Mobil дорожает почти на 7%, Chevron - на 5%.

Стоит отметить, что в этот раз, несмотря на разногласия, участники переговоров не стали сгущать краски и начинать ценовую войну, как это было весной прошлого года, напротив, они достаточно быстро договорились и показали желание идти на уступки.

Безусловно, такой шаг вселяет в участников рынка уверенность. Трейдеры понимают, что в обозримом будущем никаких неприятных сюрпризов не будет.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что спрос на «черное золото» все еще может оставаться низким, тем более, что Великобритания ввела новый, уже третий по счету локдаун, причем до весны, а Германия продлила свой как минимум до конца января.

Нельзя исключать, что к подобным шагам могут прибегнуть и другие страны, а значит, границы будут оставаться закрытыми. Авиакомпании, на которые приходится существенная доля спроса на топливо, будут по-прежнему меньше летать.

К слову, туристическая отрасль в мире откатилась по итогам 2020 года до уровней 30-летней давности, сообщило Statista.com.