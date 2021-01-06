Синоптики прогнозируют существенные изменения погоды к Рождеству

На европейской территории России зима, наконец, выступила в свои права. Но неожиданно сильные снегопады уже оставляют населенные пункты без света.

А в Сибири и на Алтае стоят экстремальные морозы — стужа настолько сильная, что, как отмечают в Центре погоды «Фобос», животные замерзают и гибнут буквально на бегу. Местные жители пытаются согреться, кто как может, вследствие чего резко возросло количество пожаров.

Но холода и не думают отступать. По прогнозу Гидрометеоцентра России в предпраздничный и праздничный день градусники термометров 5-9 января опустятся в Хакасии на 12° ниже обычных для этого времени температур и даже более, регион будет скован 40-45-градусной стужей. Аномальные морозы синоптики также прогнозируют на Алтае, в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, где температура по ночам может опускаться до -40° и ниже.

На юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края мороз будет сопровождаться снегом и метелями при ветре 22-27 м/с.

Сильнейший ветер 30-35 м/с 6-7 января будет трепать побережье Якутии, 8 января он лищь чуть-чуть утихнет до 25-30 м/с. Практически такое же ненастье со снегом и ветром до 20-25 м/с ожидает в последующие несколько дней и север Хабаровского края, Чукотку и Север Сахалина.

И все же на значительной части Сибири морозы ослабеют.

Если Сибирь сейчас горит из-за сильных морозов, то окрестности курортного Сочи — из-за сухой и солнечной погоды. В олимпийской столице России температура даже ночью не опускается ниже +8°, а накануне днем градусники термометров показывали около +17°.

В то же время синоптики предупредили о ветре до 25 м/с. в горах Кабардино-Балкарии и сильных осадках в виде дождя и снега — в Карачаево-Черкесии. Сильный снег при ветре до 18 м/с прогнозируют и в Волгоградской области.

Ну, а столичный регион, похоже, ждет рождественская сказка — на все ближайшие дни метеорологи предсказывают легкий морозец до -7...-2° днем и -10...-5° ночью и небольшой снег — их принесет восточный ветер, как раз из Сибири.