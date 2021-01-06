Социологи выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне

Работающие граждане России хотели бы в среднем иметь в наступившем году зарплату в 158 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование рекрутингового сервиса «Работа.ру».

Зарплатные требования населения двух российских столиц традиционно еще выше: москвичи желают себе в среднем ежемесячный заработок 175 тысяч рублей, питерцы – 164 тысячи рублей. Запросы жителей других регионов скромнее.

Пятая часть участников исследования (19%) заявила, что хотела бы иметь зарплату от 150 тысяч рублей, 17% респондентов указали, что их устроил бы заработок от 100 тысяч до 149 тысяч рублей, еще 15% опрошенных довольствовались бы суммами от 70 тысяч до 99 тысяч

рублей.

При этом, по данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2020 года (это самые свежие данные официальной статистики) составила 49 539 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 4,5%.