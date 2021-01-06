В правительстве Германии назвали условия для производства на ее территории вакцины «Спутник V»

Совместное производство российской вакцины на территории Германии возможно только при условии, что она будет допущена к применению в ЕС, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным, в ходе которого поднималась эта тема.

Пресс-служба Кремля по итогам беседы двух лидеров сообщила, что «обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран».

Комментируя перспективы такого сотрудничества, Ульрике Деммер сказала: «Могу вам сказать, что канцлер указала, что двустороннее сотрудничество с целью расширения европейских производственных мощностей (для производства вакцин) возможно», но , добавила она, «расширение производственных мощностей в Европе для российской вакцины возможно только при допуске этой вакцины в EMA (Европейское медицинское агентство – ред. «ЭкспертOnline»)» (Цитата по РИА «Новости»).

В конце декабря о возможности совместного с Россией производства вакцины «Спутник V» в Сербии заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, он обсуждал этот вопрос с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. С 5 января в Сербии началась массовая вакцинация с применением «Спутника V».

Ранее были достигнуты договоренности о производстве российской вакцины в Венгрии, Китае, Индии, Южной Корее, Бразилии. Переговоры о сотрудничестве в производстве препарата для прививок от коронавируса ведутся с Францией.

В Белоруссии «Спутник V» в 2021 году будет произведен сначала в лабораторых условиях, а затем запустят и промышленное производство.

Более 50 стран подали заявки на поставки российской вакцины «Спутник V» на более, чем 1,2 млрд доз.