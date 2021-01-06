Врачи предупредили: острые приправы не вернут потерянный при заболевании COVID-19 вкус

Зачастую у тех, кто «подхватил» коронавирусную инфекцию, на время полностью или частично пропадает обоняние и вкус. И некоторые пытаются стимулировать его восстановление острыми приправами, а то и спиртом. Но делать, по словам врача высшей категории, кандидата медицинских наук, руководителя ЛОР-клиники Владимира Зайцева.

«Некоторые идут по пути вышибания «клин клином». Используют спирт, аджику, горчицу, перец, пытаются натирать язык. Это не работает, только раздражает слизистую оболочку, воспаляет», — сказал он в интервью РБК.

Действия больного должны быть как раз обратные — щадящая диета, пища, не раздражающая слизистую, сохраняющая ее в состоянии покоя.

Поскорее восстановить вкусовые ощущения могут помочь снимающие отек препараты, под их действием рецепторы, как пояснил Владимир Зайцев, выходят из-под отека и начинают функционировать нормально.

Исчезновение вкуса и запаха при заболевании коронавирусом связано с тем, что он поражает эпителий носа, рассказал изданию врач-отоларинголог Иван Лесков. По его словам, восстановление пораженных тканей произойдет естественным путем, но не быстро — в срок от 60 до 100 дней. Для ускорения этого процесса врач рекомендовал принимать витамины группы B, B1, B6, а также препараты, содержащие пиридоксина гидрохлорид.

Но может быть и так, что вкусовые ощущения не вернутся — такой риск есть, сказал Лесков, это может быть результатом продолжающегося воспаления, также COVID-19 поражает сосуды, так что устойчивое исчезновение вкуса может быть симптомом неврологических нарушений.

Тогда, по его словам, нужно обязательно обратиться к врачам: отоларингологу, неврологу. Возможно они назначат не только витамины, но и другие препараты.