Четыре человека погибли в ходе штурма Капитолия

Во время штурма сторонниками президента США Дональда Трампа здания Конгресса США погибли четыре человека, сообщает Reuters. Среди погибших одна женщина, получившая огнестрельное ранение и три человека (одна женщина и два мужчины) скончавшиеся «во время оказания им медицинской помощи», характер травм которых не сообщается, заявило информационное агентство ссылаясь на начальника управления полиции Вашингтона Роберта Конти.

Вчера, 6 января, в Вашингтоне прошел «Марш за спасение Америки», в котором приняли участие десятки тысяч человек. Перед своими сторонниками выступил действующий президента США Дональд Трамп, который заявил, что никогда не признает свое поражение, поскольку демократы украли у него победу, воспользовавшись пандемией и проведя голосование по почте.

Большая часть сторонников действующего президента двинулась к зданию Капитолия, где проходило параллельно заседание обеих палат американского Конгресса, в ходе которых обсуждалось утверждение результатов президентских выборов. Нескольким сотням протестующих удалось ворваться в Капитолий и полностью захватить здание. Заседания Сената, и Палаты представителей были приостановлены, вице-президента США Майка Пенса и спикера палаты представителей Ненси Пелоси эвакуировали из здания Конгресса. Дональд Трамп выступил с видеобращением, в котором призвал своих сторонников прекратить беспорядки и разойтись по домам.