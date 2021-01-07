Ким Чен Ын заявил о расширении военного потенциала КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время партийного съезда заявил, что расширит военный потенциал, чтобы лучше защитить страну, которая сталкивается с международными санкциями и давлением, сообщил Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Восьмой партийный съезд, который начался во вторник, проходит в то время, когда Северная Корея сталкивается с растущим экономическим кризисом, вызванным добровольным закрытием границ, чтобы предотвратить вспышку коронавируса, серией стихийных бедствий и международными санкции в отношении ее ядерной программы.

Партийный форум проходит всего за несколько дней до того, как избранный президент США Джо Байден должен вступить в должность, и после беспрецедентных личных встреч между Кимом и уходящим президентом Дональдом Трампом, которые не привели к прорыву в переговорах по денуклеаризации или ослаблению санкций.

На заседаниях в среду Ким обсудил политику, направленную на «ощутимый поворот в улучшении уровня жизни людей» — на следующий день после того, как он признал, что предыдущие экономические цели не оправдали ожиданий.

Чтобы обеспечить «мирную обстановку» для народа и страны, Ким призвал «поставить обороноспособность государства на гораздо более высокий уровень и выдвинул цели для ее реализации», — цитирует Reuters северокорейские СМИ.

Партийный съезд, проходящий в Пхеньяне, является первым с 2016 года, предыдущий же прошел в далеком 1980 году.

С момента объявления самопровозглашенного моратория на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с 2018 года Ким призвал к продолжению производства ядерного оружия для арсенала КНДР, запустил серию меньших ракет и представил то, что станет самой большой МБР Северной Кореи, на параде в октябре.

Северная Корея официально не подтвердила ни одного случая коронавирусной инфекции, хотя и сообщила во Всемирную организацию здравоохранения о тысячах «подозрительных случаев» и ввела жесткие меры для предотвращения вспышки эпидемии.

На фотографиях съезда, опубликованных государственными СМИ, видно, что делегаты сидят близко друг к другу, не надевая защитных масок.