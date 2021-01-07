Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов

Члены обеих палат Конгресса США – Сената и Палаты представителей, утвердили итоги голосования коллегии выборщиков, которая проголосовала на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Голосование Конгресса США должно было состояться днем ранее, но было сорвано из-за штурма здания парламента сторонниками президента США Дональда Трампа.

Вчера, 6 января, в Вашингтоне прошел «Марш за спасение Америки», в котором приняли участие десятки тысяч человек. Перед своими сторонниками выступил действующий президента США Дональд Трамп, который заявил, что никогда не признает свое поражение, поскольку демократы украли у него победу, воспользовавшись пандемией и проведя голосование по почте.

Большая часть сторонников действующего президента двинулась к зданию Капитолия, где проходило параллельно заседание обеих палат американского Конгресса, в ходе которых обсуждалось утверждение результатов президентских выборов. Нескольким сотням протестующих удалось ворваться в Капитолий и полностью захватить здание. Заседания Сената, и Палаты представителей были приостановлены, вице-президента США Майка Пенса и спикера палаты представителей Ненси Пелоси эвакуировали из здания Конгресса. Дональд Трамп выступил с видеобращением, в котором призвал своих сторонников прекратить беспорядки и разойтись по домам.

Во время штурма здания Конгресса США погибли четыре человека и около десяти человек поучили ранения.