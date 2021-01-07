Штурм здания конгресса США не достиг цели

Мало кто в США верил, что Дональд Трамп передаст власть Джо Байдену просто так, не хлопнув на прощанье дверью. Но такого «хлопка» вряд ли кто-то ожидал.

На совместном заседании обеих палат Конгресса планировалась иная баталия. Конгрессмены должны были утвердить результаты голосования выборщиков от штатов. Трамп, с помощью голосов лояльных сенаторов, собирался это утверждение оспорить и настоять на назначении новых выборщиков. Шанс добиться, таким образом, пересмотра результатов ноябрьского голосования был, пусть и очень призрачный.

Но все пошло по-другому. Едва конгрессмены рассмотрели голосование представителей штата Аризона, как в здание на Капитолии ворвалась толпа сторонников Трампа, ранее митинговавшая рядом с Конгрессом. Дальше повторились сцены, которые американцы недавно видели, разве что, в телерепортажах из Киргизии. Протестующие били стекла в здании высшего законодательного органа страны, дрались с полицией, заявляя, что не уйдут, пока власть не перейдет к законному победителю выборов. Конгрессмены, под охраной спецназа, были выведены на военную базу. Только через несколько часов протестующих, а вернее, штурмующих удалось вытеснить из здания. В Вашингтоне объявлен комендантский час, в город введена Национальная гвардия. Итог ночи: четверо погибших.

Каким образом «Марш за спасение Америки» (так называлось мероприятие сторонников Трампа) перерос в штурм Конгресса, уже начали выяснять правоохранительные органы. Самому уходящему президенту США это выяснение в любом случае будет стоить дорого. Трампу могут вменить в вину то, что в день штурма он повторил на вашингтонском митинге свои обвинения в массовых фальсификациях на выборах 3 ноября, вряд ли не понимая, что его слова могут быть восприняты как призыв к действию. Среди митингующих имелось немало весьма агрессивно настроенных молодых людей, в том числе, сторонников движения «Гордые парни», уже не раз вступавших в столкновения с левыми и с полицией.

В то же время, в разгар столкновений на Капитолии президент выступил с обращением к протестующим с призывом разойтись и не применять насильственные действия. А в начале штурма такой же призыв он поместил в своем Фейсбуке. В промежутке между этими событиями унять буйных трампистов призвал его Байден.

Как бы то ни было, сам штурм начался в уж больно подходящее время. Стали поступать результаты второго тура сенатских выборов в Джорджии. После подсчета 98% бюллетеней вырисовывалась очень печальная для республиканцев и Трампа лично, картина. Оба места в сенате США от этого штата получали демократы. Их представители, хотя и с минимальным отрывом, обходили кандидатов от республиканцев. Это означает, что в сенате складывается равенство: по 50 сенаторов от каждой партии. Решающий голос, таким образом, будет у вице-президента, то есть у демократки Камалы Харрис.

А случаи, когда кто-то из сенаторов при голосовании поддерживает позицию не своей партии, бывают не часто. В палате представителей расколы случаются чаще. Но получается, что лишь на такой раскол и могут рассчитывать республиканцы, по итогам ноябрьских выборов сократившие свое отставание в нижней палате от демократов. Для планов Трампа стать «теневым президентом» Америки, способного, с помощью контроля над конгрессом, торпедировать все решения Байдена, основа слишком шаткая.

Конечно, трудно поверить, что президент США пытался силой удержать власть. Что ни говори, Америка – не та страна, где можно совершать революции и перевороты. События у Капитолия выглядят, скорее, как жест отчаяния или результат непродуманных действий и недооценки степени радикальности обычных, среднестатистических сторонников главы государства, не желающих довольствоваться ролью массовки и исполнителей на местах.

В любом случае, после 20 января, когда срок полномочий Трампа истечет, ему следует быть готовым к ответам на неприятные вопросы следователей. Тем более, что никаких результатов штурм Капитолия он не смог. Конгресс возобновил свое прерванное заседание, а действия сторонников Трампа осудила даже Республиканская партия. Мнение большинства «политического класса» Америки выразили бывшие президенты. Барак Обама назвал события 6 января моментом «величайшего позора и стыда», что еще можно было ожидать, но и республиканец Джордж Буш-младший заявил, что такими методами результаты выборов оспаривают только в «банановых республиках».