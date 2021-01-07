В Конгрессе США намерены уже сегодня утвердить победу Байдена несмотря на беспорядки

В письме коллегам спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что лидеры Конгресса решили возобновить совместное заседание сегодня вечером, чтобы подтвердить победу избранного президента Джо Байдена, как только Капитолий будет «очищен для использования».

«После консультаций с лидером демократов в Палате представителей Стеном Хойером и конгрессменом Джимом Клайберном, а также после звонков в Пентагон, Министерство юстиции и вице-президенту мы решили, что должны продолжить работу сегодня вечером в Капитолии, как только он будет очищен для использования. Лидер Хойер даст дополнительные указания позже сегодня», — приводит слова Пелоси CNN.

По информации новостной службы, силовикам удалось выдворить протестующих из Капитолия с применением слезоточивого газа.

В столкновениях с протестующими были ранены несколько сотрудников правоохранительных органов. Есть одна жертва среди протестующих — сторонница Трампа была смертельно ранена выстрелом полицейского, когда вместе с другими участниками беспорядков пыталась прорваться в здание Капитолия.

В Вашингтоне с 18:00 местного времени введен комендантский час, в город стягиваются силы национальной гвардии, несколько штатов направляют в столицу своих силовиков для помощи в наведении порядка.