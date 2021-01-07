Сторонники Трампа подняли мятеж в Вашингтоне против признания победы Байдена. Капитолий не устоял

Сторонники пока еще действующего президента сорвали заседание Конгресса, на котором должны были утвердить результаты голосования выборщиков, отдавших Джо Байдену победу на президентских выборах. Десятки тысяч их вышли на «Марш за спасение Америки» у стен Конгресса США.

Перед собравшимися выступил Дональд Трамп. Со свойственной ему горячностью он пообещал, что никогда не признает свое поражение, поскольку демократы украли у него победу, воспользовавшись пандемией и проведя голосование по почте. (Он и ранее заявлял, что во время «почтового» голосования могло быть вброшено множество бюллетеней за Байдена.)

После этого часть сторонников действующего президента двинулась к зданию Капитолия, сметая на своем пути ограждения и вступая в борьбу с сотрудниками полиции, которые были стянуты к зданию Конгресса США для обеспечения порядка. Нескольким сотням протестующих удалось ворваться в Капитолий - там в это время проходило параллельно заседание обеих палат американского Конгресса, где обсуждалась сертификация результатов президентских выборов.

Оба заседания – и Сената, и Палаты представителей были приостановлены, вице-президента США Майка Пенса и спикера палаты представителей Ненси Пелоси эвакуировали из здания.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Несколько полицейских были ранены в столкновениях с участниками акции в поддержку действующего президента.

Сам Дональд Трамп через Твиттер призвал своих сторонников прекратить беспорядки и разойтись по домам. В видео, выложенном на его странице, он повторил заявление о том, что выборы были украдены, но сказал: «Теперь вы должны вернуться домой. Нам нужен мир. У нас должны быть закон и порядок».

Из-за охвативших центр Вашингтона беспорядков мэр города Мюриэл Баузер с 18:00 по местному времени (2:00 мск) ввела комендантский час.