Строительство «Северного потока – 2» в водах Дании возобновят 15 января

Строительство газопровода «Северный поток 2» в исключительной экономической зоне Дании продолжится 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Датское энергетическое агентство.

«Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока - 2". Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», – заявил глава пресс-службы Туре Фалбе-Ханссон. Как пояснили в ведомстве, перед возобновлением работ компания Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график, который не требует утверждения в Датском энергетическом агентстве.

2 января 2021 года норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта. В соответствии с текущей ситуацией DNV GL не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода», – заявили в DNV GL.

1 января 2021 года Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа и принял закон о военном бюджете, в который включены дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2».