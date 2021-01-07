Трамп заявил, что передаст власть Байдену

Президент США Дональд Трамп заявил, что передаст власть Джо Байдену не смотря на несогласие с итогами президентских выборов.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают это, тем не менее, 20 января будет организованный переход власти. Я всегда говорил, что мы продолжим наши усилия в борьбе за то, чтобы учитывались только законные голоса. Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой!», – разместил обращение Трампа в своем твиттере его помощник, Дэниел Скавино.

Ранее твиттер объявил о блокировке на 12 часов аккаунта президента США Дональда Трампа из-за его высказываний о несогласии с официальными итогами президентских выборов.

Сегодня, 7 января, члены обеих палат Конгресса США – Сената и Палаты представителей утвердили итоги голосования коллегии выборщиков, которая проголосовала за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Вчера, 6 января, в Вашингтоне прошел «Марш за спасение Америки», в котором приняли участие десятки тысяч человек. Перед своими сторонниками выступил действующий президента США Дональд Трамп, который заявил, что никогда не признает свое поражение, поскольку демократы украли у него победу, воспользовавшись пандемией и проведя голосование по почте.

Большая часть сторонников действующего президента двинулась к зданию Капитолия, где проходило параллельно заседание обеих палат американского Конгресса, в ходе которых обсуждалось утверждение результатов президентских выборов. Нескольким сотням протестующих удалось ворваться в Капитолий и полностью захватить здание. Заседания Сената, и Палаты представителей были приостановлены, вице-президента США Майка Пенса и спикера палаты представителей Ненси Пелоси эвакуировали из здания Конгресса. Дональд Трамп выступил с видеобращением, в котором призвал своих сторонников прекратить беспорядки и разойтись по домам.

Во время штурма здания Конгресса США погибли четыре человека и около десятка человек поучили ранения.