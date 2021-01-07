В Палате представителей Конгресса США заявили о подготовке импичмента Трампа

Член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила в твитте на своей странице, что начала готовит документы для инициирования импичмента президента США Дональда Трампа. «Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения республики, и мы должны исполнить данную нами клятву», — написала она.

В США импичмент президента регулируется 4 разд. II ст. Конституции США, согласно которой: «Президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности после осуждения в порядке импичмента». Основанием для импичмента в отношении главы государства являются: государственная измена, взяточничество или другие серьезные преступления.

В соответствии с 2 разд. I ст. Конституции США, исключительное право возбуждать импичмент имеет Палата представителей Конгресса. Процедура может быть начата любым членом палаты. Импичмент должен быть утвержден в нижней палате Конгресса, после чего его двумя третями присутствующих на заседании членов палаты должен одобрить Сенат.

