В России за сутки выявили 23,5 тыс случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 23 541 новый случай заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Количество инфицированных почти совпало с количество пациентов, выздоровевших за сутки – 23 729 человек. Всего с начала пандемии выявлено в целом по стране 3 332 142 случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки от COVID-19 скончалось 506 человек, а с начала пандемии число умерших составило 60 457 человека.

По данным оперативного штаба, лидером по заболеваемости COVID-19 вновь стала Москва, здесь за минувшие сутки вирус выявили у 4 871 человека, 76 человек умерли, выписаны 7 410 выздоровевших.

На втором месте находится Санкт-Петербург с 3 005 заболевшими. В северной столице умерли от COVID-19 69 человек, а победили вирус 1 836 человек.

Третья по статистике заражения Московская область с 1 228 зараженным и 23 летальными случаями. В Подмосковье выздоровели 1 491 человек.