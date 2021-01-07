ВМС США начнут регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике

Военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Breaking Defence.

Министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт заявил, что Вашингтону придется действовать в Арктике «более настойчиво», чтобы оспорить российские, а также китайские «притязания».

«Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства», — заявил Кеннет Брейтуэйт. Министр сравнил ситуацию в Арктике с обстановкой в Южно-Китайском море, где США проводят постоянное патрулирование.

В ноябре 2020 года большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы на Дальнем востоке в заливе Петра Великого со стороны эсминца военно-морского флота США «Джон Маккейн». Американский корабль вторгся в российские территориальные воды на два километра после чего «Адмирал Виноградов» также предупредил американский корабль о возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.

Седьмой флот США распространил заявление, согласно которому эсминец «Джон Маккейн» попал в российские воды не по ошибке, а зашел туда из принципа, поскольку США не признают существующих российских морских границ в заливе Петра Великого. «В 1984 году СССР объявил систему прямых исходных линий вдоль своего побережья, включая прямую исходную линию, ограничивающую залив Петра Великого, как заявленные внутренние воды. Это 106 мильная линия не соответствует нормам международного права, отраженным в Конвенции по морскому праву и ограничивающей воды залива. Проведя эту заключительную черту, СССР попытался получить больше внутренних вод и территориального моря от берега дальше, чем он имел право требовать согласно международному праву. Россия продолжила притязания СССР. Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что Соединенные Штаты не соглашаются с утверждениями России о том, что Петр Великий является «исторической бухтой» в соответствии с международным правом... Все наши операции предназначены для проведения в соответствии с международным правом и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и работать везде, где это разрешено международным правом... Международное морское право, отраженное в Конвенции по морскому праву 1982 года, обеспечивает определенные права и свободы, а также другие законные виды использования моря для всех стран», – было сказано на сайте ВМФ США.