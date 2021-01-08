Банк России утвердил новые основания для блокировки счетов

Банк России утвердил поправки к положению 375-П, содержащему больше 100 признаков сомнительных операций, из-за которых банк имеет право приостановить проведение транзакции, отказать в ней или даже расторгнуть договор с клиентом. Документ публикует сайт регулятора. Ожидается, что поправки вступят в силу в октябре текущего года.

В частности в список впервые вошли операции, которые связаны с оборотом цифровой валюты. Летом 2020 года был принят закон о цифровых финансовых активах. ЦБ добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.

Кроме того, к сомнительным операциям ЦБ отнес пункт с операциями по исполнительным документам. В такой транзакции банки смогут отказать при наличии каких-либо сомнений в правомерности данной операции, поскольку по данным Центробанка объем незаконного обналичивания через исполнительные листы вырос почти вдвое. В настоящее время за отказ проводить операцию по исполнительному документу банк может получить штраф.

При этом регулятор перестал считать сомнительными случаи с нестандартными и необычно сложными инструкциями по проведению расчетов, а также когда клиент проводит банковскую операцию через представителя, не вступающего в личный контакт с банком.

