Эксперт перечислил обновления, которые могут сломать смартфон

Из-за роста сложности новых технологий и самого программного кода обновления для смартфонов, которые выпускают IT-корпорации, часто дают сбои, мешающие бесперебойной работе гаджетов, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. Он привел в пример последнее обновление от Google приложения Carrier Services для Android, после установки которого у владельцев смартфонов перестали работать СМС-сообщения.

«Не удивлюсь, если со временем что под Android, что под iOS появится функция выбрать "Удалить обновления" или откатить на предыдущую рабочую настройку», - прокомментировал эксперт.

Он отметил, что зачастую пользователем новомодных смартфонов, требуется переустановка своих гаджетов до заводских настроек из-за того, что подчас обновления того или иного приложения способны повлиять на корректность работы мобильного устройства.

Тимофеев отметил, что происходит это из-за того, что многие разработчики программного обеспечения пользуются готовыми шаблонами и зачастую обмениваются друг с другом наработками. Иногда это приводит к тому, что IT-гиганты «запутываются» во множестве алгоритмов, пояснил эксперт.

