Паспорт России занял 50 место в мировом рейтинге

Российский паспорт занял 50 место в мировом индексе паспортов Henley Passport Index, состоящем из 110 позиций, пишет РИА «Новости». Самым «сильным» паспортом назван японский. Рейтинг составляется каждый год международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). Составители списка учитывают принцип свободы передвижения держателей паспортов, а именно возможность посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии за рубеж.

Держатели японского паспорта – лидера рейтинга, могут посещать без виз 191 страну мира. На втором месте оказался паспорт Сингапура, обладатели которого могут свободно посещать 190 стран мира. Замыкают тройку лидеров паспорта Южной Кореи и Германии, граждане с данными документами могут посетить без виз 189 государств. В пятерку также вошли паспорта Италии, Испании, Финляндии, Люксембурга (188 стран), пятое место делят паспорта Дании и Австрии (187 стран). В десятку вошли документы стран Европы, США и Новой Зеландии (185 стран), паспорт Австралии занял восьмое место (184 страны), на девятом месте канадские паспорта (183 страны).

Российский паспорт оказался на 50 месте (116 стран). Последние места рейтинга заняли Йемен и Сомали (33 страны), Пакистан (32 страны), Сирия (29 стран), Ирак (28 стран), Афганистан (26 стран).

