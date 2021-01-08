Рубль снижается к доллару и растет к евро

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 8 января демонстрирует рост до отметки 74,265 руб. (+0,46%), параллельно курс евро потерял в цене 0,18%, до 90,9375 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

К 11:00 по московскому времени курс доллара задержался на отметке 74,3575 руб. (+0,59%), евро понизился до 90,95 руб. (-0,16%).

Биржевые индексы утром 8 января также продемонстрировали положительную динамику. К 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи прибавил 0,57%, достигнув отметки 3 390,23 пункта, а индекс РТС вырос на 0,56%, до 1 444,76 пункта.

Индекс Мосбиржи в своем пиковом значении в ходе торгов достигал отметки 3 423,21 пунктов, обновив тем самым исторический максимум. В свою очередь, индекс РТС вырос до 1 456,55 пунктов. Отмечается, что отметку в 1 450 пунктов индекс РТС преодолел впервые с 26 февраля 2020 года.

