Сенатор назвал намерение объявить Трампу импичмент провальным

Любая попытка объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу обречена на провал, заявил глава комитета по судебной системе Сената США Линдси Грэм.

«Любая попытка объявить президенту Дональду Трампу импичмент не только не увенчается успехом в Сенате, но и создаст опасный прецедент для будущих президентов», - написал он на своей странице в твиттере.

Призывы к отстранению Трампа от должности президента раньше 20 января начали звучать среди демократов после беспорядков, вспыхнувших во время утверждения результатов президентских выборов. Идею поддержали спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

В свою очередь Джо Байден, - избранный президент США, инаугурация которого назначена на 20 января заявил, что не рассматривает варианты досрочного отстранения действующего президента от власти.

