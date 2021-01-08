Цены на нефть растут четвертый день подряд

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов 8 января растут после того, как продемонстрировали рост по итогам трех предыдущих дней торгов, следует из данных торговых площадок. К 9:42 по московскому времени фьючерсы с поставками в марте сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $54,47 за баррель, что на $0,09 (0,17%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов 7 января эти контракты выросли в цене на $0,08 (0,2%) - до $54,38 за баррель.

Цена февральских фьючерсов на WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже к настоящему моменту достигла отметки $50,93 за баррель, превысив на $0,1 (0,2%) уровень торгов четверга. Накануне фьючерсы поднялись в цене на $0,2 (0,4%) - до $50,83 за баррель.

Оптимизм участников рынка поддерживают новости о добровольном дополнительном сокращении нефтедобычи Саудовской Аравией в феврале-марте, а также данные о снижении запасов нефти в США на 8 млн баррелей больше, чем ожидали аналитики.

Также трейдеры реагируют на победу демократов на выборах в штате Джорджия, которая, как ожидается, может принести Демократической партии большинство в Сенате США.

