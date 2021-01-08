Упавший в Ленобласти частный самолет столкнулся в воздухе с другим судном

По сообщению Северо-Западной транспортной прокуратуры, в настоящее время в Ленинградской области проводится проверка по факту столкновения в воздухе двух самолетов, передает «Интерфакс».

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту столкновения над посадочной площадкой аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области двух легкомоторных самолетов», - сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что столкнулись два судна Cessna 150 и Piper 28 с бортовыми номерами RA-1448 G и RA-2659 G соответственно.

Как показывает предварительное расследование, в 13:38 по московскому времени судно Cessna без пассажиров на борту взлетело с посадочной площадки, следом в 13:39 по Москве взлетел самолет Paper, на борту которого помимо пилота находились два пассажира. В прокуратуре сообщают, что столкновение двух легкомоторных самолетов произошло над территорией посадочной площадки в 13:40, после чего судно Cessna приземлилось с небольшими повреждениями, Paper потерпел крушение, три человека погибли.

