В России за сутки выявили более 23,6 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено более 23,6 тыс. новых случаев коронавируса в 84 регионах, из которых 2 697 случаев было без клинических проявлений, передает оперштаб. В общей сложности в стране за все время зарегистрировано 3 355 794 больных новой коронавирусной инфекцией. Число летальных исходов за все время составило 60 911, из которых 454 случая было зафиксировано за последние сутки. 2 731 129 россиян успешно перебороли заболевание, из них 21 677 выписаны из российских больниц за последние 24 часа. Таким образом, общее количество активных больных COVID в стране, на текущий момент составляет 563 754 человек.

Суточный прирост в Москве составил 5 027 новых случаев COVID-19, 71 пациент скончался, 7 067 человек выздоровели. На втором месте по заболеваемости коронавирусом остается Санкт-Петербург, где выявлено 3 017 новых случаев. Замыкает тройку лидеров антирейтинга регионов с наибольшим приростом коронавирусных больных Московская область (+1266).

В пятерку вошли Нижегородская область (+467) и Ростовская область (+394). В десятке – Воронежская область (+389), Свердловская область (+387), Красноярский край (+318), Вологодская область и Хабаровский край, где выявлено по 303 новых случая коронавируса, и Челябинская область (+297).

