В России за сутки выявили 23 309 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено более 23 309 новых случаев коронавируса.

В общей сложности к утру 9 января в стране зафиксировано 3 379 103 больных COVID-19. Число летальных исходов за всё время пандемии составило 61 381, из которых 470 случаев было зафиксировано за последние сутки.

Успешно справились с заболеванием 2 754 809 россиян, из них 23 680 выписаны из больниц за последние 24 часа. Таким образом, общее количество активных больных коронавирусом в стране, на текущий момент составляет 562 913 человек.

Суточный прирост в Москве составил 4 900 новых случаев COVID-19. На втором месте по заболеваемости Санкт-Петербург, где выявлено 3 006 новых случаев. Замыкает тройку лидеров антирейтинга регионов с наибольшим приростом коронавирусных больных Подмосковье (+1184). В пятерку также вошли Нижегородская область (+443) и Ростовская область (+395).

Ранее сообщалось, что в мэрии Москвы заявили, что перенесшие COVID-19 жители города не лишаются права на вакцинацию от коронавируса.

«Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель. Также необходимо иметь полис ОМС и подходить под одну из категорий, для которых на данный момент открыта вакцинация», – говорится на сайте столичной мэрии.